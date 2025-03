Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 19 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (19), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 19/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Depois dizem que a imaginação é coisa de se desprezar, porque a realidade concreta seria mais importante, mas, o que haveria de concreto no mundo humano que antes não tenha sido apenas uma imagem abstrata da consciência?

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Depois das comoções que impactaram as pessoas, agora elas começam a reagir e isso só pode ser benéfico para todas elas, inclusive para você, que neste momento pode exercer uma espécie de liderança. Tome a iniciativa.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Há dias em que se pode fazer muito mais do que o normal, mas, como sempre, a preguiça boicota esse impulso. Assuma você o lugar da consciência que decide e tome as rédeas do destino, faça mais do que o habitual.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

No meio dos afazeres acontecem ideias geniais. Melhor você manter por perto alguma forma de registrar essas ideias, porque se deixar para registrar depois se deparará com o esquecimento. Registrar as ideias é fundamental.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Entre os sonhos e a realidade concreta com que sua alma precisa lidar durante a vigília, há um contraste que desgasta bastante, porém, não se preocupe, porque isso será superado no andar da carruagem dos tempos vindouros.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Agora é quando sua alma precisa investir nos relacionamentos, assumindo compromissos e ouvindo as propostas que as pessoas oferecem. De tudo que for conversado, pouca coisa acontecerá, porém, será suficiente.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Procure fazer as pazes com sua própria alma, porque não há nada que ficar se recriminando por ter, supostamente, tomado as decisões erradas. Você comprovará, no andar da carruagem, que está tudo certo. Em frente.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Parece estar tudo ao seu favor, aproveite a situação para emplacar suas melhores pretensões, porque não é todo dia que as coisas são assim tão favoráveis. Evite celebrar antes do tempo, antes de tudo, realize.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Dá saudade de um lugar que talvez você não conheça, de um colo que nunca desfrutou ou de um relacionamento que poderia ter acontecido, mas que foi deixado de lado. É a hora da saudade sem forma, indefinida.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O livre arbítrio reside em que você decide se a melhor orientação seria dar continuidade aos planos traçados, ou mudar tudo quando algum sinal, feito coincidência, se apresentar a você. Você decide.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Está tudo certo no mundo mais incerto possível, um cenário que ninguém conseguiu prever, porque a lógica contemplava a perspectiva de tudo continuar dentro da ordem. No meio dessa desordem acontecem coisas muito boas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03