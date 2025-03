Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 16 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As atitudes que você não pode tomar agora, porque as circunstâncias impedem ou porque seria insensato as colocar em marcha, precisam ser amadurecidas, porque não são loucuras, apenas não é o tempo delas.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ainda que tudo demore infinitamente mais do que sua alma desejaria, mesmo assim você não há de concluir que deva estar acontecendo algo muito errado. Considere com sabedoria as condições gerais do mundo, isso sim.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

É importante que você tenha clareza a respeito de suas pretensões, as contemplando com absoluta honestidade, porque isso vai garantir que você se aproxime das pessoas certas para as levar para a prática.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Chegar perto do que você pretende e de repente as coisas degringolarem e parecerem, de novo, distantes e inalcançáveis, essa é uma experiência que vai estressando. Porém, mantenha o prumo, as coisas se resolvem.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Por mais denso que pareça o panorama de vez em quando, sua alma não há de depositar tamanha confiança em que as coisas permanecerão desse jeito para sempre. Acredite também na esperança, ela é real e verdadeira.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Ainda que pareça impossível lidar com certas pessoas, elas são essenciais e, por isso, você precisa continuar as preservando e fazendo a manutenção dos relacionamentos. É estressante, mas também vai compensar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se tudo que é possível, por enquanto, é fazer trabalho de formiga, então se dedique a isso com alegria, tomando distância das expectativas de que tudo se resolva de imediato, e que a grande sorte bata à sua porta.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Muitas pessoas tentam seduzir com propostas lindas e discursos maravilhosos, apresentando facilidades que, depois, se mostram falsas. Use a intuição, ela está sempre certa, você não precisa cair na armadilha da sedução.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Desapegar-se do passado, se fosse fácil todo mundo seria livre, leve e solto, mas as coisas são diferentes, nos apegamos, inclusive, ao passado que nos atormenta, porque tememos nos lançar ao futuro.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Por mais que você se apegue a certas memórias, ainda assim essas precisam encontrar outra maneira de ser interpretadas, porque se você estacionar na forma habitual, perderá de vista as oportunidades em curso.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quando uma maneira de tentar realizar suas pretensões deixe de surtir efeito, se desapegue dela o quanto antes e toque a bola para frente, porque o andamento do destino se manifesta com dinamismo impressionante.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03