Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 09 de março

Neste domingo (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ainda que você tenha contido muitas vontades, essas encontrarão uma via de manifestação em algum momento não muito distante do futuro. Tenha isso em mente para evitar precipitações que só complicariam o cenário.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem, poucas pessoas o fazem, porque para pensar bem é preciso refletir com sinceridade e honestidade. Em geral as pessoas são preguiçosas, e pensar bem dá bastante trabalho, não é?

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Nem todas as pessoas merecem sua proteção, é necessário sua alma começar a selecionar com compreensão amorosa as pessoas que merecem sua proteção, e tomar distância daquelas que começaram a abusar de seu altruísmo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O mundo continuará sendo medíocre e as pessoas agarradas a fantasias mequetrefes, porém, já que sua alma consegue enxergar isso com clareza, isso significa que tem a responsabilidade de elevar a nota em tudo.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se fosse possível, sua alma se lançaria a todas as experiências, só para decidir depois quais conservaria e quais descartaria. Porém, o tempo é curto e se torna necessário selecionar as experiências.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Ansiar participar do bom e do melhor que o mundo possa oferecer é um destino ambíguo, porque o topo do mundo é feito de crueldade e manobras de duvidosa reputação. Foque você em princípios mais elevados do que esses.