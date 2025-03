Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 02 de março

Neste domingo (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ter de lidar com certas pessoas dá nos nervos, porém, aí estão elas e não dão sinais de que desaparecerão. Portanto, vale a pena você aceitar as condições atuais do destino e fazer o melhor com o que está disponível.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Algumas revisões será necessário fazer, mas nada que signifique grandes reviravoltas. Portanto, mantenha o rumo do que você pretendia fazer e aceite o que anda acontecendo, porque ninguém está no controle de nada.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Apesar das dificuldades e do desgaste que o mundo provoca, você continue apostando em seus projetos, porque mesmo que haja dificuldades insólitas e desnecessárias, mantendo o bom humor tudo será superado. Com certeza.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Para você não se perder no meio de todas as opções que a vida lhe apresenta, é importante manter a cabeça no lugar e evitar cair no conto do encantamento, porque de encantamento em encantamento, o golpe acontece.