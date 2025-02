Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta quarta (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

As facilidades e as dificuldades se acotovelam no mesmo cenário, tudo acontece ao mesmo tempo e, por isso, sua alma tem um tanto de dificuldade de distinguir o que seja certo do que seja errado. Continue tentando.