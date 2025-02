Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Nesta quinta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Se as pessoas andam atrapalhadas, cheias de histórias e promessas, mas com pouca boa vontade para colocar em prática suas ideias, procure não as criticar com severidade, mas a estimular para que pratiquem o que predicam.