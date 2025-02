Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Nem todas as pessoas com que você precisa tratar são de seu agrado, mas você deverá tratar com elas mesmo assim, porque há interesses que unem vocês. Esse tipo de relacionamento sem coração é muito desgastante.