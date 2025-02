Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Neste domingo (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

São as pequenas coisas as que fazem grande diferença, portanto, em vez de se deixar seduzir por grandes voos e transformações colossais, preste a devida atenção à rotina, à maneira com que você faz as coisas do dia a dia.