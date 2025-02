Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

A mente lança ao futuro muito mais do que um dia seria capaz de realizar. Isso é algo que você precisa esclarecer, para não ficar perdendo tempo se entusiasmando com todas as ideias que surgem. Melhor isso não.