Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

É uma boa hora para ter conversas decentes, alegres e sinceras com as pessoas que você tiver na mira, porque nesse estado de coisas será fácil chegar a acordos e fazer combinados benéficos para todas as partes.