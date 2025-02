Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Identifique com a maior clareza possível os eventos, e até pessoas, que representam aquilo que atrapalha você. Dessa clareza você destilará as decisões mais corretas para colocar ordem no andamento de seus projetos.