Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quinta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Para você não se distrair com o que pareça encantador, mas sem resultado prático, procure selecionar com discernimento as questões que brindem com progresso real. Está tudo misturado, mas o discernimento ajuda.