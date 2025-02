Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quarta (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

As coisas no mundo não melhoram porque em vez de as pessoas se ajudarem mutuamente elas andam se maltratando mais do que o normal. O mundo não é uma entidade fictícia, o mundo só existe porque as pessoas existem.