Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

A desconfiança tomou conta de inúmeros relacionamentos, o que, se for administrado com sabedoria, acabará reforçando os laços que unem, só que sem sabedoria, essa semeará cizânia e as pessoas acabarão se desentendendo.