Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Neste domingo (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Mesmo que ainda não se tenha chegado a uma convergência inteligente para que todas as pessoas envolvidas se sintam confortadas e amparadas, ainda assim continue tentando, porque as dificuldades se dissolverão com o tempo.