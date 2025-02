Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Agora é quando surgem as pessoas que você precisa, por isso, apesar de ser domingo, considere que hoje seja um dia útil, um dia em que você pode avançar nas questões mediante as quais as soluções se apresentem. Melhor assim.