Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Nesta quinta (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Seus raciocínios hão de esclarecer as pessoas com que você convive ou tem interesses envolvidos nesta parte do caminho. Procure expressar as ideias que, se forem praticadas, beneficiariam a todas as pessoas.