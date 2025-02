Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Leve a sério seus desejos, porque são imperativos e obscurecem sua capacidade de perceber a realidade com clareza, e de questionar as coisas que não se encaixam direito no panorama. Nem todo desejo merece satisfação.