Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta sexta (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Todas as peças do jogo estão bem dispostas, mas falta você acertar na hora adequada para as movimentar, e isso não é fácil, porque a alma confunde intuição com fantasia, e corre o risco de enfiar os pés pelas mãos.