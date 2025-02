Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Tome as iniciativas que achar pertinentes, mas tenha a delicadeza de observar as reações das pessoas também, porque nesta parte do caminho seu regozijo não há de ser dependente de atropelar nada nem ninguém.