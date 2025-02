Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta segunda (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Por uns instantes você experimentará uma serenidade que parecerá estranha, dado sua alma se acostumar mais com as tensões do que com a tranquilidade. Abrace esse estranhamento, a serenidade é real e verdadeira.