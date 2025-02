Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil você diferenciar as que realmente valem algo das que parecem encantadoras, mas ocultam encrencas por trás do brilho com que se mostram.