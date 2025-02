Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Nesta quinta (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Nós não somos apenas o resultado do que nos aconteceu no passado. Nós também somos o resultado do futuro que se encontra ao nosso alcance, e que em certos momentos, como agora, conversa com a nossa consciência.