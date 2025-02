Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

As coisas andam mudando com tamanha velocidade que fica difícil acompanhar tudo que acontece. Porém, vale a pena fazer o esforço para atualizar as informações e usar o discernimento para separar verdade e mentira.