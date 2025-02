Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Apesar das tensões que ainda não dá para resolver, pelo menos a alma consegue se lançar ao futuro com entusiasmo, e ainda que isso seja, de muitas maneiras, uma fantasia, mesmo assim produz emoções que valem a pena.

Como saber o ascendente do signo

Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo. Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.

Passo a passo para calcular o signo ascendente

