Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Escolha a dedo as pessoas com quem se abrir, porque apesar de ainda ser necessário você guardar segredo sobre suas reais intenções, mesmo assim seria interessante ir testando as reações diante de suas propostas.