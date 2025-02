Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Nada melhor do que haver entendimento entre as pessoas, mas isso não quer dizer que você deva levar desaforo para casa nem muito menos engolir sapos em nome do entendimento. Entendimento há de ser harmonioso, isso sim.