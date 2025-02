Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Nesta segunda (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Ainda que as pessoas tenham laços antigos que as unem, mesmo assim o andar da carruagem do mundo as coloca em situações tão complexas que ninguém mais sabe com quem contar nem em quem confiar. Situação complicada.