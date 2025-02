Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

As pessoas certas nem sempre são as que agradam mais, às vezes as pessoas certas precisam ser escolhidas em torno dos interesses que o momento requer, porque há necessidades que precisam ser supridas, e ponto final.