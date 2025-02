Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

O que você quer está ao seu alcance, e se por essas coisas da vida parecer estar fora do seu alcance, é porque você espera que as coisas aconteçam, em vez de assumir a responsabilidade de as fazer acontecer.