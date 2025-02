Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

As tentações do mundo são variadas e muito intensas, provindas de todos os lados, mas principalmente da tela do celular. Agora é quando sua alma precisa treinar a resistência, para não ser dominada por nenhuma distração.