Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

O que você colocar em marcha hoje se tornará maior do que o esperado. Por isso, é hora de você tirar do fundo da gaveta as questões que pareciam difíceis demais para se tornarem reais. Agora é hora de agir.