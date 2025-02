Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 27 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 27/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Procure não se obrigar a entender tudo que anda acontecendo, porque a vida surgiu indómita, como sempre, se manifestando com todos os mistérios ao mesmo tempo. A melhor atitude para este momento é a entrega confiante.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As articulações sociais se tornaram mais complexas do que o habitual, e isso considerando que lidar com gente é, desde sempre, algo bem complicado. É que o mundo anda como anda, e as pessoas também se desesperam.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Não importam os erros que você tenha cometido, é certeza que as confusões geradas podem ser consertadas, mas para isso é necessário que você não estacione nas emoções perturbadas, e que siga em frente com o que puder.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Viver é uma grande aventura, e como em todo empreendimento desse porte, nem sempre tudo dá certo, há momentos em que a aventura se transforma num labirinto de horrores. Porém, mesmo assim, a vida continua.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Nada será como antes, nunca mais, porém, se isso provoca angústia em sua alma, só é assim porque ainda você não conseguiu perceber que há males que vêm por bem. A vida nos protege, às vezes, de um jeito que parece castigo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A complexidade dos relacionamentos sociais não é algo de que você deva fugir, ao contrário, porque ainda que haja pessoas com que você não simpatiza por aí, mesmo assim vale a pena mergulhar nessa complexidade.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Para você não se distrair com o que pareça encantador, mas sem resultado prático, procure selecionar com discernimento as questões que brindem com progresso real. Está tudo misturado, mas o discernimento ajuda.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Ter brilho e encantar as pessoas é uma experiência que brinda com regozijo. Agora, para que serviria essa experiência é outro papo, porque, com certeza, não se trata apenas de você obter prazer com o encantamento.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Você está passando por uma época de transição entre duas realidades bastante diferentes entre si, uma que está sendo deixada para trás, e outra que ainda não está muito bem definida. A transição é um vazio.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil você diferenciar as que realmente valem algo das que parecem encantadoras, mas ocultam encrencas por trás do brilho com que se mostram.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Cada pessoa tenta defender seus interesses particulares, e isso é algo legítimo, cada um deve cuidar de si. Porém, se não houver mínimo aceno para também cuidar o que seja comum a todas as pessoas, aí a coisa degringola.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03