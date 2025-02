Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 20 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Coisas que normalmente não seriam ditas acabam sendo postas sobre a mesa, configurando uma situação delicada, porque teoricamente esta seria a época em que sua alma precisaria fazer do silêncio seu melhor aliado.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se as pessoas andam atrapalhadas, cheias de histórias e promessas, mas com pouca boa vontade para colocar em prática suas ideias, procure não as criticar com severidade, mas a estimular para que pratiquem o que predicam.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A motivação há de ser aproveitada, porque nada garante que ela continue firme e forte ao longo das horas. Por isso, se você sentir o frescor da motivação, em vez de a usar para se divertir, faça o que andou protelando.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Essas coisas que você pensa e não comunica a ninguém, são as coisas que servem para sua alma orientar as principais atitudes que anda tomando. Aquilo que é mantido em silêncio é sempre o mais importante, ou não?

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As confusões entre as pessoas acontecem justamente porque a maioria delas anda confusa, mas como ao mesmo tempo não podem expressar a confusão que experimentam, acabam tomando atitudes completamente desvairadas.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Mesmo que as pessoas não ajudem você diretamente, o mero fato de elas não atrapalharem já é um grande avanço. Só falta você deixar de se melindrar pelo eventual sucesso que essas pessoas experimentam. Assim fica bom.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Cada passo que você der, mesmo que pareça muito pequeno, ou confuso inclusive, se orientado na direção de suas pretensões mais elevadas, servirá para se aproximar mais um pouco do objetivo. Nada é em vão.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando tudo pareça fácil demais, é porque provavelmente é fácil demais para ser verdade. Está certo que a vida não deve ser uma interminável sequência de dificuldades, mas não se pode esperar o oposto tampouco.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se as pessoas não se entendem racionalmente, nem tampouco em torno dos interesses materiais que perseguem, pelo menos sempre restará o entretenimento para as fazer entrar em acordo. No divertimento todos se entendem.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A boa vontade sempre será muito boa, mas em muitos casos não resolve, como é o caso das boas intenções, das quais o inferno está cheio. Além da boa vontade, você precisa planejar direito seus movimentos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

O que você quer está ao seu alcance, e se por essas coisas da vida parecer estar fora do seu alcance, é porque você espera que as coisas aconteçam, em vez de assumir a responsabilidade de as fazer acontecer.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03