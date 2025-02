Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 18 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Esta é a época do ano em que o melhor que você pode fazer é se esconder atrás do personagem que representa na complexa trama de relacionamentos sociais, e ficar observando, sem agir, tudo que acontece. É por aí.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Aquilo que você precisa fazer com a devida colaboração das pessoas é o que de mais importante há de ser desenvolvido nesta parte do caminho. Saia de sua toca, socialize e estabeleça vínculos de colaboração. É por aí.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Ofereça seu melhor, porque dependendo do céu, o momento promete bons resultados, mas, como sempre, você precisa fazer a sua parte, porque senão, o céu pode estar magnífico e nada de bom acontecer em sua vida. É assim.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Apesar das tensões que ainda não dá para resolver, pelo menos a alma consegue se lançar ao futuro com entusiasmo, e ainda que isso seja, de muitas maneiras, uma fantasia, mesmo assim produz emoções que valem a pena.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

A desconfiança tomou conta de inúmeros relacionamentos, o que, se for administrado com sabedoria, acabará reforçando os laços que unem, só que sem sabedoria, essa semeará cizânia e as pessoas acabarão se desentendendo.