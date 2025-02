Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 17 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se tudo tivesse de ter uma utilidade, nós seríamos engrenagens de máquinas, como o capitalismo pretende. Porém, nossa humanidade sempre resistirá a esse apelo com sua criatividade, com sua capacidade de ir além.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Continue cuidando para que ninguém invada seu espaço desnecessariamente, porque as pessoas andam tão carentes e se sentindo tão desatendidas, que passaram a se comportar de maneira hostil. Sem necessidade.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Pensar é bom, mas nem sempre, porque há momentos em que os pensamentos se embaralham tanto que produzem emoções distorcidas, as quais, ao mesmo tempo, embaralham ainda mais os pensamentos. Círculo viciado.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Acomode seus interesses dentro do conjunto de interesses diversos de todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Procure entender que ninguém, neste momento, pode fazer prevalecer exclusivamente seus interesses.