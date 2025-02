Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 10 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Ainda que as pessoas tenham laços antigos que as unem, mesmo assim o andar da carruagem do mundo as coloca em situações tão complexas que ninguém mais sabe com quem contar nem em quem confiar. Situação complicada.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Você tem seus planos e isso é muito bom, mas a vida tem planos maiores e mais amplos para você, e nem sempre seus planos e os da vida estão em sincronia. Acontece que não adianta lutar contra a vida, ela sempre ganha.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Tudo que você pensou que sabia direito merece questionamentos profundos, porque a realidade do mundo desafia a lógica mais exata que qualquer filósofo se atreveu a expressar. Ou é tudo uma piada, ou é o apocalipse.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

É importante que você queira intervir para solucionar questões que, inclusive, não seriam de sua alçada, mas do jeito que as coisas andam, é ainda mais importante ver se o tiro não vai sair pela culatra. Acontece.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Contemplar as trapalhadas que as pessoas cometem e não fazer nada para ajudar, ou é uma estratégia astuta de sua parte, para não se envolver nos acontecimentos, ou é uma demonstração de falta de compaixão. Medite sobre isso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se o que dava certo até agora deixou de ser eficiente, não hesite, se aventure a mudar tudo, sem piedade, sem apego ao conhecido, porque o futuro se desenha completamente diferente do que uma vez foi imaginado.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Investigue aquilo que levantou suspeitas, porque provavelmente as coisas não são o que parecem, e em muitos casos a mente humana faz raciocínios muito astutos, mas completamente desvinculados do que acontece.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Suas certezas precisas ser questionadas, e se não for você que as questiona, então a vida lhe apresentará as pessoas que saberão fazer isso. Evidentemente, a segunda opção é mais desconfortável do que a primeira.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

De uma forma ou de outra, você ficou com a responsabilidade de colocar ordem no que acontece. Justo você, que não é a pessoa que mais se destaca pela capacidade de colocar ordem, mas a vida é assim, insofismável.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As coisas andam mudando com tamanha velocidade que fica difícil acompanhar tudo que acontece. Porém, vale a pena fazer o esforço para atualizar as informações e usar o discernimento para separar verdade e mentira.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Cuide para não chutar o balde precipitadamente, porque há coisas que você vai precisar no futuro, e na ânsia de tornar sua vida mais leve, você corre o risco de se livrar de muita coisa que ainda será necessária.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03