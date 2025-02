Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 08 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 08/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Andam acontecendo coisas que você, muito provavelmente, tem dificuldade de identificar, porque é como se você tivesse começado a funcionar de uma maneira completamente diferente da conhecida. Isso veio para ficar.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Sempre haverá algo para se entreter na tela do seu celular, mas também sempre haverá algo para fazer sem que a tela do celular intervenha, no mundo real das ações concretas feitas em benefício de algo maior.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Quando você sabe que é propício fazer algo útil, mas mesmo assim procrastina e se dedica à preguiça, parece não haver nada muito negativo nessa atitude, mas no fundo sua alma reconhece o que resulta da procrastinação.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se todas as pessoas pensassem nas outras quando empreendem ações, em vez de serem autocentradas e se importarem apenas com os benefícios próprios, o mundo já seria infinitamente melhor do que é. Há esperança ainda?

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Para preservar a saúde em boa forma, procure se livrar desses sentimentos que andam se convertendo em ressentimentos, e não precisa fazer isso jogando nada na cara de ninguém, apenas respirando fundo e com calma.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Procure ter firmeza nas suas demandas, porque este é um momento produtivo, mesmo que as pessoas envolvidas considerem que devem descansar e se distrair. Pelo menos, oriente essas pessoas sobre o que precisam fazer.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se você sentir a disposição de tomar distância das distrações e se focar nas atividades que aproximariam você dos objetivos pretendidos, não hesite, se lance nessa direção com a maior boa vontade prática do mundo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando a mente se enche de boas ideias o melhor a fazer é tomar um tempo para as registrar, porque assim, pelo menos, você terá empreendido uma ação concreta para as aproximar da realidade prática. Melhor assim.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A impaciência pode até se cobrir de argumentos insofismáveis, mas continua sendo apenas ela, a impaciência. Por isso, se é o caso de ser tomado por esse sentimento, procure não o transformar num argumento lógico.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Por mais que sua alma resista a participar de eventos sociais, dessa vez passe por cima da resistência e faça um tanto de esforço para se reconectar com as pessoas que lhe estendem convites. Você vai gostar.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As tentações do mundo são variadas e muito intensas, provindas de todos os lados, mas principalmente da tela do celular. Agora é quando sua alma precisa treinar a resistência, para não ser dominada por nenhuma distração.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03