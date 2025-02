Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 07 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 07/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Coloque em marcha esses planos que não foram compartilhados com ninguém, mas que, no segredo que sua alma mantém a respeito, andaram se cozinhando a fogo lento, uma condição surpreendente para a natureza de seu signo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Entretenimento é bom, mas se o entretenimento consumir a maior parte do seu dia há algo errado em andamento, principalmente num momento como o atual, em que se torna oportuno fazer algo concreto em nome de seus planos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Nada de errado em buscar benefícios pessoais e particulares, errado é passar a vida com a consciência somente focada nisso, porque é dessa forma que chegamos ao estado do mundo atual, com excesso de autocentramento.