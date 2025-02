Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 03 de fevereiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 03/02 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As conexões sociais são dinâmicas, pessoas entram e saem da vida, algumas sem deixar nada de positivo ou de negativo, apenas indiferença, mas outras poucas marcando o início de um novo tempo em sua vida. Valorize.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O que você puder fazer de prático e concreto será coroado com bons resultados. Por isso, evite a preguiça, evite pensar que ainda dá tempo para deixar para depois o que seria auspicioso fazer agora mesmo. Agora!

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

De longe chama uma voz que, apesar de desconhecida, soa familiar, porque vem de dentro, convidando sua alma a participar de aventuras maiores, sem medo, com muita boa vontade de se reinventar e melhorar substancialmente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As boas sensações são significativas, porque contrariam o mau humor que inúmeras pessoas sustentam, dado o medo que sentem a respeito de tudo que acontece e das perspectivas do mundo. Preserve as boas sensações.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Nem todas as pessoas são de seu agrado, e as que são de seu agrado andam passando por perrengues e não conseguem lhe oferecer a atenção habitual. Não importa, sua alma está devidamente instrumentalizada para tudo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se você tiver algum plano específico do qual espere resultados a curto prazo, pois então, agora é o momento mais auspicioso para tomar iniciativas e colocar esse plano em marcha. O céu ajuda se você ajudar também.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Com alegria tudo se resolve melhor, porque ainda que haja caras fechadas e más vontades tiroteando à esmo, você mantenha seu bom humor apesar de tudo e de todos, e verá o quanto a vida recompensa e facilita tudo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Por uns instantes você experimentará uma serenidade que parecerá estranha, dado sua alma se acostumar mais com as tensões do que com a tranquilidade. Abrace esse estranhamento, a serenidade é real e verdadeira.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

É uma boa hora para ter conversas decentes, alegres e sinceras com as pessoas que você tiver na mira, porque nesse estado de coisas será fácil chegar a acordos e fazer combinados benéficos para todas as partes.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O pouco que você fizer agora em nome do progresso material e espiritual será o muito de recompensas que colherá num tempo nada distante. Tenha em mente que o progresso há de ser material e espiritual simultaneamente.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Faça suas apostas, porque se ficar dentro do terreno que sua alma considerar seguro, é certo que haverá conforto, mas perderá de vista as aventuras disponíveis que, se abraçadas, resultariam em recompensas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03