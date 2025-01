Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

A motivação entusiasta há de ser bem-vinda, porém, com ressalvas, porque as pessoas empurram as outras a ficarem na linha de frente enquanto elas se sentam confortavelmente para assistir tudo da plateia. Assim não!