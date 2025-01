Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta segunda (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

As pessoas certas estão todas por aí, mas misturadas com as erradas, e a princípio não há facilidade alguma para distinguir umas das outras. Por enquanto, então, melhor transitar pelo mundo social com discrição.