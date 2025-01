Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

A matemática é perfeita, mas nem sempre é ela a melhor expressão do que acontece. Veja o caso da sinergia que resulta de as pessoas unirem forças, esse acontecimento é maior do que o número matemático da soma das pessoas.