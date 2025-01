Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

As promessas são fantásticas, e provavelmente sejam sinceras, mas as pessoas se esquecem de que entre a imaginação e a realidade há um buraco estreito por onde não passam as fantasias, só a boa imaginação. É assim.