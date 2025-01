Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

As verdades precisam ser ditas. É agora que você poderá constatar que a verdade não é relativa coisa alguma, porque se for verdade, ela é absoluta, e se for relativa, é apenas um ponto de vista, e nada além.