Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Nesta quinta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Não é mera coincidência que você tenha ficado no meio do tiroteio, e a essa hora de nada adianta dizer que você não tem nada a ver com o que acontece, porque, afinal, aí está você, no meio do tiroteio. Aceite.