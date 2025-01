Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Nesta sexta (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

O egoísmo torna as pessoas selvagens, mas de uma forma velada, porque maquiadas com argumentos racionais, porém, na prática as atitudes que elas tomam não têm nada de racionais, e muito de passionais. Lide com isso.