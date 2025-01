Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Evite resistir ao espírito do tempo, que traz mudanças radicais de posicionamentos. Nada do que outrora servia para sua alma se sentir segura dentro de conceitos firmes continua do mesmo jeito. Reinvenção em andamento.