Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta terça (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Hora de dar uma machadada no destino, para separar o antes do depois. Hora de você se lançar com atrevimento a um destino desconhecido, com a alma motivada pela boa vontade de não se repetir nunca mais.