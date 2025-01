Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Ao tratar com pessoas tomadas por turbilhões emocionais, nem tente fazer elas entrarem na razão, porque se sentirão ofendidas e acentuarão ainda mais as emoções que as tomam. Deixe passar, porque vai passar.